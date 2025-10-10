Если вы рассматриваете вариант садиться на самолет без предварительного мытья головы, возможно, самое время пересмотреть ваше решение, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Стюардесса Силле Райделл поделилась несколькими мерами по уходу, которые лучше провести перед посадкой на самолет.

Зачем мыть голову перед посадкой на самолет?

Бортпроводница Силле Райделл убеждена, что мытье головы – это одно из действий, которое вы можете сделать перед полетом "для своего соседа по сиденью и для себя". Кроме того, она заметила, что внимательно нужно и подбирать одежду, в которой вы планируете лететь.

Стюардесса поделилась тем, что нужно сделать перед полетом: смотрите видео

Выдержит ли это турбулентность, крошечные туалеты и 10 часов на одном месте?
– объяснила она.

И для того, чтобы путешествие было действительно комфортным не только для вас, но и для пассажиров вокруг, стюардесса советует придерживаться рекомендаций, на которых сходятся многие бортпроводники.

  • Избегайте свободных брюк или длинных юбок. Бортпроводница поделилась, что вы точно не хотите одевать одежду, которая будет касаться пола в туалете.
  • Избегайте сильных духов. Всем нравится приятно пахнуть – впрочем, ваш фирменный аромат в закрытом пространстве самолета может оказаться слишком концентрированным.
  • Примите душ и вымойте волосы заранееь. Волосы могут выглядеть удовлетворительно, и это не является достаточной причиной не мыть их перед полетом.
  • Наденьте компрессионные носки. Во время долгих полетов такие носки помогут улучшить кровообращение в ногах и избежать отеков.
  • Никогда не ходите босиком. Вы никогда не знаете, что было на полу самолета, поэтому лучше не ступать на него без обуви.
  • Не носите сплошную одежду. Комбинезон – это элегантная и часто красивая одежда, но не тогда, когда вы "полуголые в уборной, трясущейся от турбулентности".
  • Избегайте чрезмерного количества украшений и ремней. Бортпроводница поделилась, что ювелирные изделия и ремни лучше положить в багаж, а не носить на себе, ведь это может быть даже опасным.
  • Не надевайте слишком узкие леггинсы или джинсы. Давление в кабине заставляет тело раздуваться – и тесная одежда может стать слишком тесной на высоте.

Что еще нужно знать о путешествиях самолетом?