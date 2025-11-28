Вену часто называют "самым комфортным для жизни городом Европы" – но украинка убеждена, что там хватает недостатков, сообщает 24 Канал со ссылкой на sophie_lit1.
Какие есть недостатки в жизни в Вене?
Украинка поделилась, что жизнь в Вене не была ее выбором, и оказалась там она случайно. Но за три года она заметила несколько недостатков, которые могут испортить впечатление от австрийской столицы.
Наличные деньги
В очень многих местах в Австрии обслуживают только наличными, или же позволяют рассчитаться картой только при условии заказа на какую-то конкретную сумму.
Наиболее неприятные ситуации, когда не предупреждают заранее. И ты, уже поев в заведении, узнаешь об этом и должен как-то решить этот вопрос,
– пожаловалась украинка.
Обслуживание
Второй недостаток Вены тесно связан с первым – украинка убеждена, что обслуживание даже в недешевых заведениях столицы не очень хорошее.
Украинка поделилась минусами жизни в Вене: смотрите видео
Официанты неприветливые, меню "не первой свежести" – как и уборные. Но хуже всего, по мнению украинки, то, что и еда иногда может быть совсем невкусной. И это совсем не влияет на популярность заведения среди местных.
"Страна пенсионеров"
Украинка заметила, что в Австрии многие люди не любят перемен, им нравится, чтобы все оставалось так, как прежде. И поэтому нужно приготовиться к тому, что в Вене никто не хочет "мощной диджитализации" или прогрессивных подходов.
Преимущественно люди выбирают жить так, как привыкли. Их не интересуют особые изменения и улучшения, потому что им и так нормально,
– поделилась блогерша.
