Вену часто называют "самым комфортным для жизни городом Европы" – но украинка убеждена, что там хватает недостатков, сообщает 24 Канал со ссылкой на sophie_lit1.

Какие есть недостатки в жизни в Вене?

Украинка поделилась, что жизнь в Вене не была ее выбором, и оказалась там она случайно. Но за три года она заметила несколько недостатков, которые могут испортить впечатление от австрийской столицы.

Наличные деньги

В очень многих местах в Австрии обслуживают только наличными, или же позволяют рассчитаться картой только при условии заказа на какую-то конкретную сумму.

Наиболее неприятные ситуации, когда не предупреждают заранее. И ты, уже поев в заведении, узнаешь об этом и должен как-то решить этот вопрос,

– пожаловалась украинка.

Обслуживание

Второй недостаток Вены тесно связан с первым – украинка убеждена, что обслуживание даже в недешевых заведениях столицы не очень хорошее.

Официанты неприветливые, меню "не первой свежести" – как и уборные. Но хуже всего, по мнению украинки, то, что и еда иногда может быть совсем невкусной. И это совсем не влияет на популярность заведения среди местных.

"Страна пенсионеров"

Украинка заметила, что в Австрии многие люди не любят перемен, им нравится, чтобы все оставалось так, как прежде. И поэтому нужно приготовиться к тому, что в Вене никто не хочет "мощной диджитализации" или прогрессивных подходов.

Преимущественно люди выбирают жить так, как привыкли. Их не интересуют особые изменения и улучшения, потому что им и так нормально,

– поделилась блогерша.

