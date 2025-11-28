Відень часто називають "найкомфортнішим для життя містом Європи" – але українка переконана, що там вистачає недоліків, повідомляє 24 Канал з посиланням на sophie_lit1.
Які є недоліки у житті у Відні?
Українка поділилася, що життя у Відні не було її вибором, і опинилася там вона випадково. Але за три роки вона помітила кілька недоліків, які можуть зіпсувати враження від австрійської столиці.
Готівка
В дуже багатьох місцях в Австрії обслуговують лише готівкою, або ж дозволяють розрахуватися картою лише за умови замовлення на якусь конкретну суму.
Найбільш неприємні ситуації, коли не попереджають заздалегідь. І ти, вже поївши в закладі, дізнаєшся про це і мусиш якось розв'язати це питання,
– поскаржилася українка.
Обслуговування
Другий недолік Відня тісно пов'язаний з першим – українка переконана, що обслуговування навіть у недешевих закладах столиці не дуже хороше.
Українка поділилася мінусами життя у Відні: дивіться відео
Офіціанти непривітні, меню "не першої свіжості" – як і вбиральні. Та найгірше, на думку українки, те, що і їжа іноді може бути зовсім несмачною. І це зовсім не впливає на популярність закладу серед місцевих.
"Країна пенсіонерів"
Українка помітила, що в Австрії багато людей не люблять змін, їм подобається, аби все залишалося так, як колись. І тому потрібно приготуватися до того, що у Відні ніхто не хоче "потужної диджиталізації" чи прогресивних підходів.
Переважно люди обирають жити так, як звикли. Їх не цікавлять особливі зміни і покращення, бо їм і так нормально,
– поділилася блогерка.
Що ще розповідають українці за кордоном?
Українка, що живе у Польщі, поділилася несподіваними мінусами цієї популярної серед українців країни. Серед основних вона назвала низькі зарплати та упереджене ставлення до українців.
Тим часом українка, що живе у Німеччині, розкрила, що її там дратує. Зокрема, у країні дуже багато бюрократії, і їй постійно доводиться мати справу з паперами та листами.