Немало украинцев сейчас живут за границей, и немалая часть именно в Польше. И украинка, которая провела в стране определенное время, открыла неожиданные недостатки, о которых обычно не знают туристы, сообщает 24 Канал со ссылкой на forysi.

Интересно "Это страна бумаг и писем": украинка раскрыла главные минусы Германии

Какие есть минусы в жизни в Польше?

Арендная плата

За аренду в Польше придется отдать немалую часть заработной платы – и особенно в таких крупных городах, как Краков или Варшава.

Чтобы вы понимали, средняя зарплата у поляков, ну и в украинцев так же – это примерно 5 тысяч злотых, и это не минимальная,

– поделилась украинка.

А вот за аренду придется заплатить от 3500 до 4500 злотых. И с такими высокими ценами на аренду откладывать деньги у украинки не получается.

Набридла бюрократична система закордонних банків? Болісний процес надсилання коштів з десятками папірців та довгий термін їх надходження. Скористайтеся додатком TransferGo, з яким грошові перекази прості, швидкі, а головне – безпечні!

Низкие зарплаты

Украинка советует ехать "где-то дальше" людям, которые хотят как можно быстрее заработать денег, ведь в Польше это, скорее всего, не удастся.

Бюрократия

В Польше очень долго нужно ждать на все документы – и особенно на карту побыту. Украинка убеждена, что даже в Испании сделать документы можно намного быстрее, всего за несколько месяцев.

Высокие налоги и социальные взносы

Для украинки налоги в Польше были настоящим сюрпризом.

Мало того, что маленькая зарплата – так с вас еще взимают столько, что вы просто в шоке,

– пожаловалась она.

Медицина

К врачам обычно очень большие очереди – а если нужно попасть к врачу через страхование, то людям иногда приходится ждать и до года, и до двух лет. Конечно, гораздо быстрее можно попасть к частному врачу, но и стоить это будет гораздо дороже – от 250 злотых за визит.

Украинка рассказала о недостатках жизни в Польше: смотрите видео

И даже в случае вызова скорой помощи, в очереди приходится сидеть по пять часов – независимо от того, что произошло.

Высокая конкуренция

Найти работу в Польше непросто – и у работодателей достаточно высокие требования.

Отношение к украинцам

"Есть предубеждение, и это факт", – поделилась украинка. Особенно много негативных комментариев относительно украинцев ей приходилось слышать в больших городах.

Что еще рассказывают украинцы за рубежом?