Многие украинцы сейчас живут за границей, и выбор страны для переезда – это одно из важнейших решений в этом деле. Но для того, чтобы принять его взвешенно, нужно знать о неочевидных недостатках жизни за рубежом. В частности, украинка поделилась, какие минусы заметила в жизни в Германии, сообщает 24 Канал со ссылкой на galina.goncharova_

Интересно Мошенники повсюду и бездомные под окнами дома: неожиданные минусы популярной европейской страны

Какие есть минусы в жизни в Германии?

Первый недостаток, который назвала украинка – это то, что в Германии все происходит всегда очень медленно. Заведения закрываются рано, а в воскресенье магазины вообще не работают – поэтому покупки стоит планировать вокруг этого.

Набридла бюрократична система закордонних банків? Болісний процес надсилання коштів з десятками папірців та довгий термін їх надходження. Скористайтеся додатком TransferGo, з яким грошові перекази прості, швидкі, а головне – безпечні!

Очень трудно записаться к врачу – для того, чтобы попасть к нему, придется ожидать месяцы.

Украинка рассказала о недостатках жизни в Германии: смотрите видео

Кроме того, в Германии очень много бюрократии, мало какие документы можно оформить онлайн, и нужно постоянно иметь дело с бумагами и письмами. Кроме того, пожаловалась украинка и на много "странных" немецких законов.

Если сорвешь где-то цветок на клумбе – 600 евро штраф,

– поделилась она.

На отдыхе можно часто встретить одних лишь пенсионеров, и девушке это не нравится. Еще одна необычная особенность Германии – почти нигде там нет кондиционеров. И последний минус – "очень противный кофе", который в то же время стоит немало.

Что еще рассказывают украинцы за рубежом?