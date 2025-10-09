Мошеннические схемы – это не новость для туристов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Travel+Leisure. И сейчас приобретает популярность новая: мошенники воруют багажные бирки, чтобы подавать фальшивые заявления о потерянном багаже и получать компенсацию.
Какого мошенничества следует остерегаться в аэропортах?
Во время путешествий самолетом эксперты советуют особое внимание уделить своим багажным биркам и следить, чтобы их не украли – ведь именно их сейчас используют мошенники для того, чтобы получить деньги. Они похищают белые бирки со штрих-кодами пассажиров, что часто содержат и конфиденциальную информацию, а потом пытаются получить компенсацию за "потерянный багаж".
Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны и не снимайте свои бирки в аэропорту. Мошенники могут украсть из них достаточно информации, чтобы использовать ваш маршрут путешествия для получения оплаты, – поделился сотрудник авиакомпании по багажу.
В соцсетях немало путешественников советуют пассажирам после путешествия измельчать или выбрасывать бирки. Это уже не первый случай с таким мошенничеством.
Туристам стоит быть осторожными с мошенниками / Фото Pexels
И еще одна вещь, которой стоит остерегаться в аэропортах – это использование публичных USB-портов для зарядки телефона. Ранее мы уже рассказывали, что такие порты могут использовать хакеры для того, чтобы получить личные данные.
Что еще нужно знать туристам перед поездкой за границу?
- На пункте пропуска "Рава-Русская" ожидаются задержки из-за ремонта дорожного покрытия. Движение может быть затруднено до 30 октября, поэтому путешественникам по возможности советуют выбрать альтернативный пункт пропуска.
- Кроме того, с 12 октября ЕС вводит новую систему EES, предусматривающую сканирование лица и отпечатков пальцев путешественника.