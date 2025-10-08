Морской парк в Канаде выставил условия правительству, и если оно не согласится на них, угрожает "эвтаназировать" 30 китов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. Морской парк требует экстренного финансирования, или же разрешение на "гуманное перемещение" животных в Китай.

Что известно о белухах в канадском морском парке?

Морской парк вблизи Ниагарского водопада сообщил министру рыболовства Канады, что белух будет "эвтаназирована", если страна не предоставит разрешения на их перемещение в Китай, или не выделит дополнительное финансирование для ухода за животными. Компания написала письмо Джоан Томпсон и раскрыла свое "критическое финансовое состояние" и предупредила, что решение об эвтаназии китов уже обсуждается.

Морской парк закрыли для посетителей еще в предыдущем году, а под пристальное внимание общественности и активистов он попал из-за отношения к животным. С 2019 года в парке погибло 20 китов, одна косатка и 19 белух. В канадском парке убеждены, что те 30 белух, что до сих пор находятся в закрытом парке, нужно немедленно отправить в китайский Chimelong Ocean Kingdom – и это было бы "единственным жизнеспособным вариантом" для китов.

Впрочем, министр накануне отклонила запрос компании на необходимые разрешения на экспорт китов.

Серьезность финансового кризиса в Marineland невозможно переоценить; любое дальнейшее промедление ставит под угрозу благосостояние и безопасность китов, и мы боимся, что у нас заканчивается время на действия, – говорится в письме.

Также в морском парке предупредили, что если правительство не предоставит необходимых разрешений или ресурсов, эвтаназия белух станет "прямым следствием решения министра".

Почему канадское правительство не дает разрешения на перемещение китов?

Министр Джоан Томпсон ранее заявила журналистам, что "все киты должны быть в океане, а не в аквариумах для развлечений". Впрочем, в морском парке отрицали, что соответствующего "заповедника" в океане не существует. Киты были рождены в неволе и могут не выжить в условиях открытого океана, пишет New York Times.

Впрочем, министр настояла на отказе в разрешении, ссылаясь на ужесточение законодательства Канады о рыболовстве 2019 года: оно запретило использование китов и дельфинов для развлекательных целей. Именно этот закон, по ее словам, запрещает перемещение китов.

