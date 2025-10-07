Туристические центры на Канарских островах оказались "на грани коллапса" после того, как в этом году на отдых приехало на 5 миллионов туристов больше, чем ожидалось, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. Только за последние четыре года количество посетителей местных национальных парков выросло более, чем вдвое.

Что происходит с природными достопримечательностями Испании?

Эксперты убеждены, что огромное количество туристов создает достаточно серьезную нагрузку на некоторые из самых хрупких ландшафтов Испании. Например, наиболее посещаемой достопримечательностью в стране является Национальный парк Тейде на Тенерифе – и из-за увеличения количества туристов ученые уже зафиксировали потерю почти трети количества местного кустарника.

Это происходит из-за того, что туристы отклоняются от обозначенных троп. Еще одна причина – это чрезмерный выпас скота и повышение температуры. Кроме того, в национальном парке часто незаконно собирают растения, а также из-за избытка людей образуются проблемы с дорожным движением.

Парки существуют для сохранения природы, а не для того, чтобы служить тематическими парками для массового туризма,

– заявил участник экологической группы Тенерифе Эустакио Вильяльба.

Накануне было установлено ограничение на посещение горы Тейде, что должно было составлять примерно 14 тысяч посетителей в день, или же около 5,2 миллиона туристов в год. Впрочем, этот показатель уже превышен, и, по свидетельствам экспертов, нынешняя система уже не работает.

И Национальный парк Тейде – не единственный, сталкивающийся с большим количеством туристов. От длинных очередей и переполненных парковок страдают и другие части архипелага, а именно Тиманфайя и Лансароте.

Для того, чтобы поддерживать природу горы Тейде, для посетителей вводят новый экологический налог, пишет Manchester Evening News. Уже с 1 января 2026 года туристам нужно будет отдать до 25 евро для того, чтобы подняться на самую высокую вершину Испании, тем временем местные жители все еще смогут попадать в Национальный парк бесплатно.

