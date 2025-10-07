Туристичні центри на Канарських островах опинилися "на межі колапсу" після того, як цьогоріч на відпочинок приїхало на 5 мільйонів туристів більше, ніж очікувалося, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. Тільки за останні чотири роки кількість відвідувачів місцевих національних парків зросла більше, ніж удвічі.

Що відбувається з природними пам'ятками Іспанії?

Експерти переконані, що величезна кількість туристів створює досить серйозне навантаження на деякі з найбільш крихких ландшафтів Іспанії. Наприклад, найбільш відвідуваною пам'яткою в країні є Національний парк Тейде на Тенерифе – і через збільшення кількості туристів вчені вже зафіксували втрату майже третини кількості місцевого чагарнику.

Це відбувається через те, що туристи відхиляються від позначених стежок. Ще одна причина – це надмірний випас худоби та підвищення температури. Окрім того, у національному парку часто незаконно збирають рослини, а також через надмір людей утворюються проблеми з дорожнім рухом.

Парки існують для збереження природи, а не для того, щоб служити тематичними парками для масового туризму,

– заявив учасник екологічної групи Тенерифе Еустакіо Вільяльба.

Напередодні було встановлено обмеження на відвідування гори Тейде, що мало становити приблизно 14 тисяч відвідувачів на день, або ж близько 5,2 мільйона туристів на рік. Втім, цей показник вже перевищено, і, за свідченнями експертів, нинішня система вже не працює.

Та Національний парк Тейде – не єдиний, що стикається з великою кількістю туристів. Від довгих черг та переповнених парковок страждають і інші частини архіпелагу, а саме Тіманфайя та Лансароте.

Для того, аби підтримувати природу гори Тейде, для відвідувачів запроваджують новий екологічний податок, пише Manchester Evening News. Вже з 1 січня 2026 року туристам потрібно буде віддати до 25 євро для того, аби піднятися на найвищу вершину Іспанії, тим часом місцеві мешканці все ще зможуть потрапляти до Національного парку безплатно.

