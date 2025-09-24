У відповідь на це влада оголосила про нові правила, спрямовані на управління поведінкою туристів. Порушникам може загрожувати штраф до 7 000 євро, а в деяких випадках і тюремне ув'язнення, пише 24 Канал з посиланням на BILD.

Читайте також Від кількох євро до сотень: скільки треба мати при собі коштів для в'їзду в різні країни Європи

Які нові заборони запровадила Італія?

Підроблені бренди

Намагаючись захистити італійську моду та місцевий бізнес, влада запровадила суворі правила щодо купівлі підроблених дизайнерських товарів. Туристам, викритим у купівлі підроблених сумок, сонцезахисних окулярів чи годинників, загрожують великі штрафи до 7 000 євро, а в перспективі – навіть 6 місяців ув'язнення.

Пляжі та курорти

Влада Сардинії теж запроваджує суворі правила, щоб захистити природне середовище острова. Такі види діяльності, як копання ям на пляжах, будівництво великих піщаних замків або вивезення піску і черепашок, суворо заборонені. Порушники можуть бути оштрафовані на суму до 3 000 євро.

Ці заходи відображають прагнення уряду зберегти унікальні екосистеми Сардинії, оскільки навіть незначні порушення можуть призвести до поступової деградації берегової лінії.

Сидіння на сходах та тягання валіз

Згідно з новими правилами, відвідувачам також заборонено сидіти на Іспанських сходах або тягати валізи по їх історичній поверхні. Тим, хто не дотримуватиметься цих правил, загрожує великий штраф у розмірі 400 євро.



Іспанські сходи / Фото Unsplash

Місцева влада виправдовує ці заходи необхідністю збереження структурної цілісності пам'ятки. У минулому сходи вже зазнавали пошкоджень через необережну поведінку деяких відвідувачів.

Де і які обмеження діють в Італії?

У місті Прая-а-Маре, Калабрія , батькам загрожує штраф у розмірі 250 євро, якщо їхніх дітей віком до 14 років знайдуть на вулиці після 12:30 ночі.

, батькам загрожує штраф у розмірі 250 євро, якщо їхніх дітей віком до 14 років знайдуть на вулиці після 12:30 ночі. У Лігурії влада запровадила заборону на носіння в'єтнамок під час подорожей гірськими стежками. Це правило покликане підвищити безпеку як для туристів, так і для рятувальників, оскільки невідповідне взуття може ускладнити рятувальні роботи в разі інциденту. Така ж ситуація й у Портофіно, пише The Sun.

влада запровадила заборону на носіння в'єтнамок під час подорожей гірськими стежками. Це правило покликане підвищити безпеку як для туристів, так і для рятувальників, оскільки невідповідне взуття може ускладнити рятувальні роботи в разі інциденту. Така ж ситуація й у Портофіно, пише The Sun. На острові Капрі введено правила, що забороняють носити взуття, що створює гучні звуки на тротуарі. Ця ініціатива спрямована на збереження спокою та комфорту місцевих жителів.

Хоча нові правила спочатку здаються дивними, вони спрямовані на створення більш гармонійного середовища для туристів і жителів країни.

Які останні новини з Італії?