Тревел-журналістка Кейтлін Розаті об'їздила усю Італію і знає цю країну дуже непогано. 24 Канал з посиланням на Business Insider називає її улюблений регіон.

Який регіон Італії туристка вважає найкращим?

Регіон Базиліката, розташований на півдні Італії між Апулією та Калабрією, набуває все більшого визнання завдяки своїм приголомшливим пейзажам та винятковій місцевій кухні.

Кейтлін підкреслює мальовничі пагорби та кулінарні пропозиції регіону, постійно рекомендуючи Базилікату як місце обов'язкового відвідування для мандрівників, які шукають автентичного італійського досвіду.

Хоча в мене чудові спогади про неймовірну кухню Емілії-Романьї та цілюще солоне повітря Сардинії, моє серце вкрала Базиліката – регіон, який я відвідала 6 разів з 2021 року і який я вважаю найкраще збереженою таємницею країни,

– розповідає вона.

Цей регіон не тільки гарний, але й відносно малолюдний. Тут проживає менш як 550 000 осіб, і буває не так багато туристів.



Базиліката / Фото Pinterest

Чим особлива Базиліката в Італії?

Базиліката – приголомшливий регіон на півдні Італії, який може похвалитися виходом до двох прекрасних морів: Іонічного на півдні та Тірренського на заході. Мандрівники, які шукають доступний пляжний відпочинок, знайдуть першокласні пляжі з чистою водою.

У регіоні також є Національний парк Полліно – найбільший нацпарк Італії, який пропонує безліч мальовничих пішохідних маршрутів, що пролягають через гори, прикрашені соснами Лорікато.

Любителів історії зачарує старовинне місто Матера, одне з найстаріших безперервно заселених міст у світі, з багатою історією, що налічує майже 10 000 років. Матера відома своїми печерами, як-от Сассі ді Матера, висіченими у скелях.



Місто Матера / Фото Unsplash

Кулінарні ентузіасти теж не будуть розчаровані, оскільки Базиліката пропонує широкий вибір гастрономічних шедеврів. Окрім класичних італійських страв, таких як піца та паста, відвідувачі можуть поласувати пепероне кріско, хрустким солодким перцем, доступним у різних варіантах приготування.

Любителі сиру оцінять качокавалло, характерний сир у формі краплі, який зазвичай виготовляється з овечого молока, і подається у різних варіантах – від смажених дисків до вишуканої страви з плавленого сиру.

