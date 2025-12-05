Соблюдение правил поможет избежать штрафов, конфискации товаров и неприятных ситуаций во время возвращения домой. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.
Что нельзя ввозить в Украину из Польши?
Путешествуя в Украину из Польши, стоит знать о правилах ввоза товаров, чтобы избежать штрафов или конфискации. Государственная таможенная служба Украины установила четкие ограничения на определенные категории товаров для личного пользования и коммерческого ввоза.
- Алкоголь и табачные изделия
- Алкоголь: разрешено ввозить не более 5 литров алкогольных напитков и 1 литр крепкого алкоголя.
- Табак: до 200 сигарет, 50 сигар или 250 граммов табака на одного человека.
Больше нормы требует уплаты таможенных пошлин или может быть изъято.
- Мясо и молочные продукты
Запрещен ввоз свежего мяса, молока, сыров, колбасы и других продуктов животного происхождения, если нет сертификатов, подтверждающих безопасность продуктов. Это правило действует для предотвращения распространения африканской чумы свиней, птичьего гриппа и других заболеваний.
Что нельзя ввозить в Украину из Польши / Фото ГПСУ
- Растения и семена
Нельзя без сертификата ввозить растения, семена, луковицы и живые цветы. Разрешение нужно для защиты сельского хозяйства от вредителей и болезней.
- Наличные и ценные бумаги
Как пишет Visit Ukraine, в Украину можно ввозить более 10 000 евро (или эквивалент в другой валюте) надо задекларировать. Без декларации большая сумма может быть изъята.
- Оружие, боеприпасы и взрывчатка
Запрещен ввоз огнестрельного оружия, ножей с длинным лезвием, боеприпасов и взрывчатых веществ без специального разрешения.
- Наркотические и психотропные вещества
Полный запрет на ввоз наркотиков и психотропных веществ, даже в небольших количествах для личного использования.
- Подделки и контрафакт
Таможенники могут изъять подделки брендовых товаров, пиратские диски, контрафактную косметику и лекарства.
Какой простых правил следует придерживаться путешественникам?
- Всегда проверяйте актуальные ограничения на сайте Гостаможни Украины.
- Если сомневаетесь в возможности ввоза, лучше задекларировать товар при пересечении границы.
- Сохраняйте чеки и сертификаты – это облегчит прохождение таможенного контроля.
Соблюдение этих правил поможет избежать неприятностей и позволит спокойно возвращаться в Украину после поездки в Польшу.
Какие продукты категорически нельзя везти в Польшу?
- В Польшу запрещено ввозить мясо, молочные продукты, консервы и мясные жиры, даже в небольших количествах.
- Некоторые продукты, такие как сухофрукты, мед, крупы, макароны, конфеты и печенье без мяса/молочных добавок, можно ввозить с ограничениями.