Соблюдение правил поможет избежать штрафов, конфискации товаров и неприятных ситуаций во время возвращения домой. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.

Что нельзя ввозить в Украину из Польши?

Путешествуя в Украину из Польши, стоит знать о правилах ввоза товаров, чтобы избежать штрафов или конфискации. Государственная таможенная служба Украины установила четкие ограничения на определенные категории товаров для личного пользования и коммерческого ввоза.

Алкоголь и табачные изделия

Алкоголь: разрешено ввозить не более 5 литров алкогольных напитков и 1 литр крепкого алкоголя. Табак: до 200 сигарет, 50 сигар или 250 граммов табака на одного человека.

Больше нормы требует уплаты таможенных пошлин или может быть изъято.

Мясо и молочные продукты

Запрещен ввоз свежего мяса, молока, сыров, колбасы и других продуктов животного происхождения, если нет сертификатов, подтверждающих безопасность продуктов. Это правило действует для предотвращения распространения африканской чумы свиней, птичьего гриппа и других заболеваний.



Что нельзя ввозить в Украину из Польши / Фото ГПСУ

Растения и семена

Нельзя без сертификата ввозить растения, семена, луковицы и живые цветы. Разрешение нужно для защиты сельского хозяйства от вредителей и болезней.

Наличные и ценные бумаги

Как пишет Visit Ukraine, в Украину можно ввозить более 10 000 евро (или эквивалент в другой валюте) надо задекларировать. Без декларации большая сумма может быть изъята.

Оружие, боеприпасы и взрывчатка

Запрещен ввоз огнестрельного оружия, ножей с длинным лезвием, боеприпасов и взрывчатых веществ без специального разрешения.

Наркотические и психотропные вещества

Полный запрет на ввоз наркотиков и психотропных веществ, даже в небольших количествах для личного использования.

Подделки и контрафакт

Таможенники могут изъять подделки брендовых товаров, пиратские диски, контрафактную косметику и лекарства.

Какой простых правил следует придерживаться путешественникам?

Всегда проверяйте актуальные ограничения на сайте Гостаможни Украины. Если сомневаетесь в возможности ввоза, лучше задекларировать товар при пересечении границы. Сохраняйте чеки и сертификаты – это облегчит прохождение таможенного контроля.

Соблюдение этих правил поможет избежать неприятностей и позволит спокойно возвращаться в Украину после поездки в Польшу.

Какие продукты категорически нельзя везти в Польшу?