Как украинцам легализовать пребывание в Польше после окончания временной защиты – расскажет 24 Канал со ссылкой на Inpoland.net.

Что известно о поправке?

Согласно поправке, разрешение на временное проживание для украинцев со статусом UKR, прибывших в Польшу после начала полномасштабной войны, будет действовать до 4 марта 2026 года. После этого гражданам Украины нужно будет легализовать свое пребывание по правилам, действующим для других иностранцев.

Поправка также устанавливает, что украинцы смогут подать заявление на временное проживание только один раз. Это касается заявлений, поданных после вступления в силу закона, то есть после 30 сентября 2025 года. Сейчас в Польше разрабатывают специальную карту быта для граждан Украины с PESEL UKR – CUKR, которая даст право на легальное пребывание в течение трех лет.



Как остаться легально в Польше после марта 2026-го / Фото Unsplash

Что делать украинцам?

Для тех, кто планирует остаться в Польше на длительное время, существует еще один вариант легализации – статус долгосрочного резидента ЕС. Его могут получить лица, которые:

легально проживают в Польше 5 лет,

имеют стабильный доход в течение 3 лет,

владеют польским языком на уровне не ниже B1.

По данным сайта правительства Польши, доля украинцев среди владельцев разрешений на долгосрочное проживание составляет 55%. Итак, украинцы, которые находятся в Польше по временной защите, имеют достаточно времени для подготовки документов и избрания оптимального пути легализации своего пребывания после завершения действия защиты.

