Власти надеются, что эти правила будут способствовать созданию более гармоничной среды для обеих категорий. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на International Investment.
Какие туристические правила действуют в Малаге?
Чтобы улучшить впечатление посетителей и сохранить целостность города, были введены новые правила, которые охватывают четыре ключевые сферы: чистота, контроль шума, одежда и ответственное использование скутеров и велосипедов.
Туристов призывают пользоваться специально отведенными мусорными баками, воздерживаться от мусора в общественных местах и с уважением относиться к городским садам, историческим памятникам и уличной мебели.
Эти рекомендации призваны способствовать созданию более приятной среды как для жителей, так и для гостей города.
- Раздел "Не будь заметным" призывает воздерживаться от громкой музыки и криков, а также учитывать часы отдыха местных жителей.
- Раздел "Одевайтесь полностью" запрещает ношение купальников в общественных местах.
- Езда на скутерах и велосипедах по пешеходным дорожкам также под запретом.
Хотя пока штрафы за нарушение правил не накладываются, город имеет опыт применения строгих мер. Например, в 2024 году он штрафовал людей за мытье ног и животных в питьевых фонтанах, напоминает EuroWeekly.
Какие правила есть в других странах?
Туристы, которые посещают итальянское Больцано с собаками, будут платить 1,50 евро за каждую собаку ежедневно с 2026 года.
Также Италия ввела строгие штрафы до 7 000 евро за покупку поддельных дизайнерских товаров и до 3 000 евро за нарушения на пляжах Сардинии.
А на острове Корфу в Греции светофоры меняют сигналы каждые семь с половиной минут, что вызывает пробки и раздражает водителей.