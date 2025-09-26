Ожидается, что изменения начнут действовать с 2026 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на La Stampa и Sky TG24.

Читайте также Популярный европейский город запрещает жениться иностранцам из-за "сумасшедшего" спроса

Что известно о сборе для собак в Италии?

Провинция Южный Тироль, где расположен город Больцано, станет первым регионом в Италии, который введет туристический налог специально для собак. Средства, полученные от этого налога, будут направлены на различные местные услуги и проекты, в частности, на уборку улиц и создание специальных зон для выгула домашних любимцев.

Также провинция восстанавливает ежегодный налог для владельцев собак, который был отменен в 2008 году. Они будут обязаны ежегодно платить 100 евро за своего любимца.

Кроме того, провинция объявила об отмене обязательного ДНК-тестирования для собак. Владельцы, чьи любимцы уже прошли ДНК-тестирование, будут освобождены от уплаты нового налога на 2 года.



В итальянском городе вводят сбор для собак / Фото Unsplash

Несмотря на эти изменения, действующая обязанность владельцев собак убирать за своими домашними животными остается в силе. Штрафы за его невыполнение – от 200 до 600 евро.

Что нельзя делать туристам в Италии?