Чиновники Копенгагена начинают борьбу с новым направлением туризма – "свадьбы на месте", сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Почему в Дании ограничивают свадебный туризм?

В столице Дании Копенгагене за последние несколько месяцев резко возросло количество туристов нового направления – "свадьбы на месте". В прошлом году мэрия города провели около 8 000 свадебных церемоний – и более половины из них была для пар, не проживающих в Дании.

Местные начали жаловаться – ведь многие из них из-за этого не могли жениться в родном городе. Поэтому местные власти ввели новые ограничения: с октября 40% свадеб в Копенгагене будут зарезервированы для местных жителей.

Частично репутация города как "Лас-Вегаса Европы" обусловлена тем, что страна имеет очень либеральные законы о браке: для гражданской церемонии нужно иметь только действительный паспорт или визу. Для многих однополых пар или пар смешанной национальности Копенгаген является привлекательным и беспроблемным способом жениться в исторической и изысканной обстановке, пишет GMID.

Для того, чтобы иностранцы могли жениться в Дании, нужно всего два дня – один на то, чтобы подать документы, а другой – для проведения свадебной церемонии.

Впрочем, жители столицы этим не очень довольны, поделилась директор Marry Abroad Simply Лианн Хиндл.

Я понимаю, если ты датчанин, как это может быть действительно неприятно. Вы платите налоги, живете там и просто не можете жениться,

– сказала она.

