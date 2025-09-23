Греческий остров Закинтос в Ионическом море – это очень популярный курорт, к которому стекаются тысячи туристов ежемесячно, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. И проблема заключается в том, что туристов стало уже гораздо больше, чем местных.

Почему на острове Закинтос очень много туристов?

Остров – это невероятное место для отдыха, сочетающее и природную красоту, и культурный шарм Греции, и оживленные пляжные курорты. Но одна проблема с островом заключается в том, что он страдает от чрезмерного туризма.

Именно из-за своей природной красоты остров и сталкивается с огромным количеством отдыхающих, и особенно в пик сезона. В 2023 году остров Закинтос испытал наибольший наплыв туристов – зарегистрировали около 6 миллионов ночевок – и это учитывая то, что местное население составляет всего 40 тысяч человек.

Большинство туристов останавливались вдоль южного побережья острова – оно привлекает пляжами, живописной красотой и ночной жизнью. И это впечатляющее количество туристов означает, что на каждого человека, действительно живущего на острове, приходится примерно 150 путешественников в год.

А последние данные туристического бюро Греции указывают, что количество посетителей острова с 2023 года не уменьшается, а только растет – в среднем на 7,3% ежегодно. Путешественникам на эту ситуацию также нужно учитывать – ведь это означает, что и местные мероприятия, и ценообразование ориентированы не на местных жителей, а на туристов.

Пляж был такой людный, и хотя он длинный, на момент нашего визита места было немного. Море мелкое, но людное. Количество мусора и окурков на песке огорчает, – написал в отзыве на остров один из путешественников.

Поэтому если хочется спокойного отдыха и безлюдного пляжа, лучше поискать другое место назначения.

