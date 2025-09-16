Туристам в Испании отныне будет несколько сложнее найти место для остановки – ведь правительство страны объявило об изъятии около 53 000 туристических квартир из Единого реестра туристической и сезонной аренды, сообщает 24 Канал со ссылкой на Euronews.

Почему туристические квартиры изымают из реестра?

Об изъятии десятков тысяч квартир для туристической аренды заявил премьер-министр страны Педро Санчес.

Мы обнаружили тысячи нарушений во многих из этих домов, предназначенных для сдачи в аренду на время отпуска и для туристов. И мы собираемся изъять 53 000 домов из этого реестра, чтобы они стали постоянным местом для сдачи в аренду молодежи и семей в нашей стране,

– заявил он.

А министерство жилищно-коммунального хозяйства уже связалось с популярными платформами, например Airbnb и Booking, чтобы они убрали рекламу квартир, которые отныне будут недоступны.

В воскресенье в Airbnb опубликовали заявление о том, что это новый раздел для компании в Испании, что определяется проактивным стремлением к сотрудничеству и качеству. Несмотря на то, что ранее компания имела несколько столкновений с испанским правительством, около 70 000 объявлений теперь все же имеют официальный регистрационный номер – а затем соответствуют требованиям Испании.

Андалусия возглавляет перечень регионов с наибольшим количеством жилья, что не соответствовало требованиям. Поэтому в 16 740 квартирах пришлось отменить регистрации. Далее следуют Канарские острова, Каталония, Валенсия, Галисия, Балеарские острова, Мадрид и Мурсия.

