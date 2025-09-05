Пострадал пляж в городе Гуардамар-дель-Сегура: из-за появления голубого дракона (Glaucus atlanticus). Из соображений безопасности туристам и местным запретили купаться на всех общественных пляжах, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.
Почему закрывали испанский пляж?
Синий дракон – это морской слизень, что разговорно назван так из-за сходства с мифическими существами. Он совсем маленький, и в длину достигает всего 3 сантиметров. Впрочем, он питается ядовитыми животными, а потом перерабатывает и концентрирует этот яд – и это позволяет ему парализовать добычу, что в 300 раз больше его самого.
Контакт с этим морским животным может быть опасным и вызвать болезненные ожоги кожи,
– заявила местная полиция.
Поэтому отдыхающим стоит быть очень осторожными – и не только в море, но и на песке. Впоследствии запрет сняли, и купание возобновилось, однако власти все еще призывают к осторожности.
Голубые драконы – это существа, что довольно редко встречаются в Средиземноморье, для них гораздо привычнее умеренный и тропический климат Атлантического, Тихого и Индийского океанов. Впрочем, мэр города все же призвал граждан к осторожности и попросил сообщать властям, если они увидят этих маленьких, но опасных существ.
