Фотографией счета поделился сам ресторан, сообщает 24 Канал со ссылкой на Expresss. Кроме того, в заведении намекнули, что чек выставили известной американской спортивной звезде.

Как турист получил огромный счет в испанском ресторане?

Ресторан, поделившийся большим чеком, расположен в Пальманове на берегу моря. Фотографию счета заведение выложило в своих соцсетях.

Чей это счет? Отметьте их ниже, пожалуйста – мы хотели бы поговорить..

– подписали там фото.

Наблюдательные подписчики довольно быстро заметили, что значительная часть счета была выставлена за разнообразную рыбу – более 45 тысяч евро. Люди в комментариях начали спорить относительно того, что же это могла быть за рыба, и сколько же ее должно быть, чтобы получилась такая сумма за один ужин.

Кроме того, значительная сумма из чека была потрачена на дорогие вина и напитки, а еще одним пунктом в счете стала услуга парковки автомобилей, что является частью роскошного сервиса ресторана.

Впрочем, позже в комментарии местным СМИ ресторан уточнил, что чек был на целую группу людей – аж на 18. И среди этой группы посетителей была и известная звезда из США, личность которой в ресторане не разгласили.

Впрочем, жители острова Майорка пытаются отгадать, кто же купил одно из самых дорогих блюд на острове, и дискуссии не утихают и в интернете.

