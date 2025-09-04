Фотографією рахунку поділився сам ресторан, повідомляє 24 Канал з посиланням на Expresss. Окрім того, в закладі натякнули, що чек виставили відомій американській спортивній зірці.
Як турист отримав величезний рахунок у іспанському ресторані?
Ресторан, що поділився великим чеком, розташований у Пальманові на березі моря. Фотографію рахунка заклад виклав у своїх соцмережах.
Чий це рахунок? Позначте їх нижче, будь ласка – ми хотіли б поговорити…
– підписали там фото.
Спостережливі підписники досить швидко помітили, що значна частина рахунку була виставлена за різноманітну рибу – понад 45 тисяч євро. Люди у коментарях почали сперечатися щодо того, що ж це могла бути за риба, та скільки ж її мало б бути, аби вийшла така сума за одну вечерю.
Окрім того, значна сума з чека була витрачена на дорогі вина та напої, а ще одним пунктом у рахунку стала послуга паркування автомобілів, що є частиною розкішного сервісу ресторану.
Втім, пізніше у коментарі місцевим ЗМІ ресторан уточнив, що чек був на цілу групу людей – аж на 18. І серед цієї групи відвідувачів була й відома зірка зі США, особу якої в ресторані не розголосили.
Втім, мешканці острова Майорка намагаються відгадати, хто ж купив одну з найдорожчих страв на острові, і дискусії не стихають і в інтернеті.
