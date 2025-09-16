Туристам у Іспанії відтепер буде дещо складніше знайти місце для зупинки – адже уряд країни оголосив про вилучення близько 53 000 туристичних квартир з Єдиного реєстру туристичної та сезонної оренди, повідомляє 24 Канал з посиланням на Euronews.
Чому туристичні квартири вилучають з реєстру?
Про вилучення десятків тисяч квартир для туристичної оренди заявив прем'єр-міністр країни Педро Санчес.
Ми виявили тисячі порушень у багатьох із цих будинків, призначених для здачі в оренду на час відпустки та для туристів. І ми збираємося вилучити 53 000 будинків з цього реєстру, щоб вони стали постійним місцем для здачі в оренду молоді та сімей у нашій країні,
– заявив він.
А міністерство житлово-комунального господарства вже зв'язалося з популярними платформами, як-от Airbnb та Booking, аби вони прибрали рекламу квартир, які відтепер будуть недоступні.
У неділю у Airbnb опублікували заяву про те, що це новий розділ для компанії в Іспанії, що визначається проактивним прагненням до співпраці та якості. Попри те, що раніше компанія мала кілька сутичок з іспанським урядом, близько 70 000 оголошень тепер все ж мають офіційний реєстраційний номер – а відтак відповідають вимогам Іспанії.
Андалусія очолює перелік регіонів з найбільшою кількістю житла, що не відповідало вимогам. Через це у 16 740 квартирах довелося скасувати реєстрації. Далі йдуть Канарські острови, Каталонія, Валенсія, Галісія, Балеарські острови, Мадрид та Мурсія.
