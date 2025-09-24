Посадовці Копенгагена починають боротьбу з новим напрямком туризму – "весілля на місці", повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.
Цікаво Популярний лоукостер відкриває нові рейси з Литви: куди можна полетіти у 2025-му
Чому у Данії обмежують весільний туризм?
У столиці Данії Копенгагені за останні кілька місяців різко зросла кількість туристів нового напрямку – "весілля на місці". Попереднього року мерія міста провели близько 8 000 весільних церемоній – і понад половина з них була для пар, що не проживали у Данії.
Місцеві почали скаржитися – адже чимало з них через це не могли одружитися у рідному місті. Через це місцева влада запровадила нові обмеження: від жовтня 40% весіль у Копенгагені будуть зарезервовані для місцевих мешканців.
Частково репутація міста як "Лас-Вегаса Європи" зумовлена тим, що країна має дуже ліберальні закони щодо шлюбу: для цивільної церемонії потрібно мати тільки дійсний паспорт чи візу. Для багатьох одностатевих пар чи пар змішаної національності Копенгаген є привабливим та безпроблемним способом одружитися в історичній та вишуканій обстановці, пише GMID.
Для того, аби іноземці могли одружитися у Данії, потрібно всього два дні – один на те, аби подати документи, а інший – для проведення весільної церемонії.
Втім, мешканці столиці цим не дуже задоволені, поділилася директорка Marry Abroad Simply Ліанн Хіндл.
Я розумію, якщо ти данець, як це може бути справді неприємно. Ви платите податки, живете там і просто не можете одружитися,
– сказала вона.
Що ще потрібно знати про туристів за кордоном?
- В одному невеликому, але дуже красивому містечку Англії туристів стало так багато, що місцеві приходять туди тільки на роботу. Мовиться про Кембридж, що приваблює мандрівників університетом та старовинною архітектурою.
- Ще один популярний курортний острів страждає від надмірного туризму – відпочивальників там у 150 разів більше, ніж місцевих мешканців.