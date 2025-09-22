Кембридж – це місто, що славиться понад 800-річною історією, і саме тому воно приваблює відвідувачів з усього світу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. Втім, місцеві жаліються на те, що центр міста просто-таки переповнений туристами.
Чому у Кембриджі багато туристів?
Туристи приїздять до міста, аби насолодитися неймовірною архітектурою та академічною атмосферою, адже найбільш Кембридж славиться своїм університетом. Але на вулицях частіше можна зустріти саме мандрівників, а не місцевих – а ось останні приїздять до міста "тільки у справах".
Значною мірою містечко залежить від туризму – і кожного року воно приймає близько 8 мільйонів відвідувачів. Та попри свою багату історію та значну популярність серед туристів, Кембридж дивовижно малий – і це спонукає більшість туристів не затримуватися у місті, а відвідувати його лише на день.
У Кембриджі дуже багато туристів / Фото Pexels
Сектор туризму забезпечує майже чверть робочих місць та продовжує зростати – навіть попри те, що місцеві від цього зовсім не в захваті.
Окрім кількох старих каменів та брукованих вулиць, мені більше нічого приємного сказати. Заберіть університети, і насправді нічого більше не залишиться, він переповнений людьми, які приїжджають,
– поділився місцевий Рей Бренан.
Чимала частина людей, що живуть у Кембриджі – це студенти; визнаний провідний університет нараховує їх понад 25 тисяч. А ось працівники, вуличні продавці та артисти визнають, що приїздять у Кембридж на роботу, а живуть деінде.
Туристи натомість прибувають до міста у переповнених автобусах, з яких висаджуються великі групи екскурсантів. Вони досліджують місто за якісь кілька годин, а тоді знову їдуть. Великій популярності Кембриджа сприяє те, що туристи можуть дістатися містечка з Лондона менш ніж за годину.
