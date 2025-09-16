Вони можуть стати в пригоді українцям, які рятуються від війни в цій балтійській країні. Що відомо про нові напрямки, розповідає 24 Канал з посиланням на Фейсбук авіакомпанії.

Які нові рейси Wizz Air з Литви?

Нові маршрути будуть запущені з Вільнюса та Паланги в грудні 2025 року. Ціни на рейси стартуватимуть від 14,99 євро.

Зі столиці Литви перевізник почне літати:

  • у Таллінн – з 12 грудня – щодня;
  • у Турку – з 12 грудня – чотири рази на тиждень;
  • у Тирану – з 2 квітня – тричі на тиждень;
  • у Подгорицю – з 7 червня – двічі на тиждень;
  • у Ніццу.

Система бронювання також включає маршрути до Будапешта та Кракова, однак квитки на ці напрямки ще не доступні для придбання.

Починаючи з грудня 2025 року, мандрівники матимуть можливість літати й з Паланги до Осло, а рейси будуть виконуватися 2 – 3 рази на тиждень. Квитки на ці рейси будуть доступні для бронювання з 10 грудня по 11 січня, а також з 2 квітня по 24 жовтня.

Нові рейси Wizz Air з Литви
Нові рейси Wizz Air з Литви / Фото з фейсбуку Wizz Air

Які ще авіакомпанії здійснюють польоти з Литви?

Заразі з Литви здійснює авіаперевезення 21 авіакомпанія, серед яких 8 лоукостерів, пише Flight Connections. Зокрема, серед них:

  • Ryanair,
  • Wizz Air,
  • airBaltic,
  • Norwegian,
  • Lufthansa,
  • KLM,
  • Finnair,
  • Austrian Airlines,
  • Lot Polish Airlines.

Також існують литовські авіакомпанії, які виконують польоти. Наприклад, Avion Express, Grand Cru Airlines, Small Planet Airlines та DOT LT.

Що треба знати про останні новини Wizz Air?