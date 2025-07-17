Лоукостер назвав операційні проблеми, зниження попиту та геополітичну нестабільність у регіоні ключовими факторами, що вплинули на їхнє рішення. Про це пише 24 Канал з посиланням на AeroNewsGlobal.

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Чому Wizz Air призупинить польоти з Абу-Дабі?

У нещодавньому пресрелізі Wizz Air Abu Dhabi повідомила, що за останній рік лоукостер зіткнувся зі чималими операційними проблемами, зокрема:

Обмеження надійності двигунів , особливо в умовах спекотного та суворого середовища, що вплинуло на доступність літаків та експлуатаційну ефективність.

, особливо в умовах спекотного та суворого середовища, що вплинуло на доступність літаків та експлуатаційну ефективність. Геополітична нестабільність , яка призвела до багаторазового закриття повітряного простору та збоїв в експлуатації в усьому регіоні, а також знизила споживчий попит.

, яка призвела до багаторазового закриття повітряного простору та збоїв в експлуатації в усьому регіоні, а також знизила споживчий попит. Регуляторні бар'єри, які обмежили можливості компанії отримувати доступ до ключових ринків та масштабуватися на них.

У рамках стратегічних змін компанія оголосила, що сконцентрує свої ресурси на ключових ринках Європи, зокрема, на ринках Австрії, Італії, Великої Британії, Центральної та Східної Європи.

Водночас авіакомпанія Wizz Air оголосила, що пасажири, які мають квитки на дати подорожей після 31 серпня, матимуть можливість отримати відшкодування або обрати альтернативні маршрути. Всі інші рейси Wizz Air будуть виконуватися за розкладом.

До слова, раніше Wizz Air заявила про запуск 6 нових рейсів з Бухаресту.