І, цікаво, що туди потрапляють одні з найпопулярніших. Так, сервіс Flightright опублікував новий рейтинг європейських авіакомпаній і назвав найгірші, пише 24 Канал.

Читайте також Ця небезпека – аж ніяк не вигадка: чому шльопанці категорично не можна взувати в літак

Які авіакомпанії Європи найгірші?

Несподівано для багатьох, Finnair, яка традиційно вважається преміальною авіакомпанією, опинилася в нижній частині нещодавнього рейтингу. Разом з Finnair до списку потрапили бюджетні авіакомпанії Ryanair та Vueling, які також були визнані одними з найгірших.

Якість не завжди залежить від ціни квитка,

– наголосила експерт Flightright Фейза Тюркен.

У загальному заліку Finnair набрала всього 2,48 зірки з 5. Особливо погано компанія проявила себе за пунктуальністю, отримавши лише 1,5 зірки за затримки та скасування рейсів. За компенсаціями у неї теж не все гладко – 3 зірки. Гірше тільки Ryanair і Vueling – обидві компанії отримали лише по 2 зірки в цій категорії.

10 найгірших авіакомпаній Європи:

Ryanair; Vueling; Finnair; ​​easyJet; ​​​SAS; ​​​TAP Air Portugal; ​​​Lufthansa; ​​​Norwegian; ​​​Wizz Air; ​​​LOT Polish Airlines.



Ryanair потрапив до антирейтингу авіакомпаній Європи / Фото Unsplash

Днями лоукостер Ryanair розкритикував задум Європарламенту щодо ручної поклажі.

А які найкращі?

Найкращою в рейтингу стала Discover Airlines – 3,33 зірки. 5 зірок компанія отримала за поведінку при виплаті компенсацій. Гарні показники також в Eurowings (3,32) та Iberia (3,25). Остання до того ж майже не допускає затримок і скасування – 4,5 зірки за надійність.

А ось із клієнтським сервісом справи гірші у всіх. Жодна авіакомпанія не змогла набрати понад три із половиною зірки. Найкращими виявилися British Airways (3,15) і Austrian Airlines (3,07), найгіршими – easyJet і SAS, які набрали трохи понад дві зірки.