Південна Корея – це надзвичайно популярна серед туристів країна. Та перед тим, як відправлятися в подорож, слід дізнатися кілька фактів, повідомляє 24 Канал з посиланням на kristikuzenko.
Що треба знати перед поїздкою в Корею?
Банківські карти
Українку Крістіну, що вже неодноразово їздила до Кореї, часто запитують, чи працюють в цій країні українські банківські картки. І відповідь – так.
Лише раз у мене таке було, що відхилили оплату, але думаю, то була проблема в терміналі,
– поділилася дівчина.
Безконтактна оплата
Але з картками все ж є нюанс – самі вони працюють, а ось безконтактна оплата проходить не всюди. Тож важливо носити з собою фізичну картку.
Готівка
В будь-якій подорожі за кордон бажано мати при собі трохи готівки, але в Кореї це просто обов'язково. Вона точно знадобиться для проїзду у громадському транспорті. Незалежно від того, чи ви купуєте одноразовий квиток, чи поповнюєте проїзний, це можна зробити тільки за готівку.
А також готівка знадобиться вам для традиційних маркетів та стрит-фуду. Загалом я б сказала, що 50 – 100 доларів готівки на тиждень вам вистачить,
– додала дівчина.
Wi-Fi
По місту Сеулу можна знайти чимало точок з безплатним доступом до інтернету, але ось під'єднатися до нього навряд чи вийде. Іноді після підключення він просто не працює, а іноді вимагає код авторизації, що не приходить на український номер.
Тож заздалегідь слід подбати про мобільний інтернет.
Що ще слід знати туристам?
