Южная Корея – это чрезвычайно популярная среди туристов страна. Но перед тем, как отправляться в путешествие, следует узнать несколько фактов, сообщает 24 Канал со ссылкой на kristikuzenko.
Что надо знать перед поездкой в Корею?
Банковские карты
Украинку Кристину, что уже неоднократно ездила в Корею, часто спрашивают, работают ли в этой стране украинские банковские карты. И ответ – да.
Только раз у меня такое было, что отклонили оплату, но думаю, то была проблема в терминале,
– поделилась девушка.
Бесконтактная оплата
Но с карточками все же есть нюанс – сами они работают, а вот бесконтактная оплата проходит не везде. Поэтому важно носить с собой физическую карточку.
Наличные деньги
В любом путешествии за границу желательно иметь при себе немного наличных, но в Корее это просто обязательно. Она точно понадобится для проезда в общественном транспорте. Независимо от того, или вы покупаете одноразовый билет, или пополняете проездной, это можно сделать только за наличные.
А также наличные понадобятся вам для традиционных маркетов и стрит-фуда. В общем я бы сказала, что 50 – 100 долларов наличных на неделю вам хватит,
– добавила девушка.
Wi-Fi
По городу Сеулу можно найти немало точек с бесплатным доступом к интернету, но вот подключиться к нему вряд ли получится. Иногда после подключения он просто не работает, а иногда требует код авторизации, что не приходит на украинский номер.
Поэтому заранее следует позаботиться о мобильном интернете.
Что еще следует знать туристам?
