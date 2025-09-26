Активисты из группы "Амстердам имеет выбор" требуют, чтобы туристические налоги для туристов в столице Нидерландов повысили, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Почему жители Амстердама судятся с городским советом?

Группу активистов поддерживают и 12 других организаций местных жителей – и там утверждают, что власть не придерживается собственного законодательства. В Амстардеме действует ограничение на 20 миллионов ночевок в год, которое установили еще в 2021 году, и реальное количество туристов, посещающих Амстердам, значительно превышает указанную цифру, и это происходит уже три года подряд.

Один из жителей, подавший иск, Яспер ван Дейк, считает, что муниципалитет города не принимает достаточных мер, чтобы уменьшить чрезмерный туризм. В прошлом году показатель превысили на 3%, и в городе зафиксировали 22,9 миллиона ночевок.

В группе признают, что совет пытался решить проблему туризма – в частности благодаря введению туристического налога, который сейчас является самым высоким в Европе и составляет 12,5% от проживания в отелях. И активисты требуют, чтобы город снова повысил тариф.

Амстердам мог бы использовать значительные дополнительные поступления от увеличения туристического налога для покупки недвижимости, чтобы помочь преодолеть дефицит жилья или избавить город от уличного мусора, частично созданного массовым туризмом,

– заявил Яспер ван Дейк.

Несмотря на значительные ограничения, что были уже введены, например мораторий на строительство новых отелей, сокращение вдвое количества речных и морских круизов, заходящих в город, туризм продолжает расти. Прогнозируется, что в этом году количество ночёвок вырастет даже сильнее – до 26 миллионов, пишет Euronews.

