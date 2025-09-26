Активісти з групи "Амстердам має вибір" вимагають, аби туристичні податки для туристів у столиці Нідерландів підвищили, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Чому жителі Амстердама судяться з міською радою?

Групу активістів підтримують і 12 інших організацій місцевих мешканців – і там стверджують, що влада не дотримується власного законодавства. У Амстардемі діє обмеження на 20 мільйонів ночівель на рік, яке встановили ще 2021 року, та реальна кількість туристів, що відвідують Амстердам, значно перевищує зазначену цифру, і це відбувається вже три роки поспіль.

Один з мешканців, що подав позов, Яспер ван Дейк, вважає, що муніципалітет міста не вживає достатніх заходів, аби зменшити надмірний туризм. Торік показник перевищили на 3%, і у місті зафіксували 22,9 мільйона ночівель.

У групі визнають, що рада намагалася розв'язати проблему туризму – зокрема завдяки запровадженню туристичного податку, який наразі є найвищим у Європі та становить 12,5% від проживання в готелях. Та активісти вимагають, аби місто знову підвищило тариф.

Амстердам міг би використати значні додаткові надходження від збільшення туристичного податку для купівлі нерухомості, щоб допомогти подолати дефіцит житла або позбавити місто вуличного сміття, частково створеного масовим туризмом,

– заявив Яспер ван Дейк.

Попри значні обмеження, що були вже введені, як-от мораторій на будівництво нових готелів, скорочення вдвічі кількості річкових та морських круїзів, що заходять у місто, туризм продовжує зростати. Прогнозується, що цього року кількість ночівель зросте навіть сильніше – до 26 мільйонів, пише Euronews.

