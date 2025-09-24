Навчання через побоювання виверження вулкана пройдуть цієї п'ятниці, 26 вересня, на півночі Тенерифе, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Що відомо про загрозу виверження вулкана в Іспанії?

Уряд Канарських островів оголосив про випробування оголошень про тривогу. Побоювання стосуються вулкана в Гарачіко, що на півночі Тенерифе – і через це у п'ятницю між 9:00 та 13:00 Центр координації надзвичайних ситуацій надішле три пробні повідомлення безпосередньо на мобільні телефони мешканців та туристів.

Сповіщення приходитимуть миттєво, або щойно пристрій потрапить у зону покриття мережі. Після прийняття повідомлення має зникнути з екрана. Якщо телефон налаштований не на іспанську мову, повідомлення висвітлюватимуться англійською.

Влада островів наголосила, що водії не мають лякатися, якщо отримають подібне сповіщення під час руху. Натомість потрібно зупинитися у безпечному місці перед тим, як прочитати його та натиснути прийняти. А сім'ям порадили заздалегідь пояснити умови тестування літнім родичам, аби уникнути зайвого хвилювання.

Ймовірність виверження вулкана Тейде становить 40% – але це може статися будь-якої миті впродовж наступних 50 років. Попри те, що неминучого виверження не очікується, нещодавня сейсмічна активність та інші показники – як-от деформація ґрунту та викиди газу, свідчать про зростання тиску під вулканом.

Система оповіщення на Канарських островах вже повністю функціонує, і її вже використовували під час нещодавніх надзвичайних ситуаціях – наприклад, коли на островах вирували потужні лісові пожежі.

Чи буде виверження вулкана?

Влада наголошує, що навчання – це частина звичайних заходів безпеки, і Тенерифе залишається безпечним місцем для мандрівників, пише Travel and Tour the World. А ось туристів, що турбуються про загрозу виверження вулкана, влада наполегливо переконує, що ймовірність виверження найближчим часом дуже низька.

Гора Тейде – це об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та один з найбільш відвідуваних національних парків у всій Європі, що приваблює і туристів, і любителів природи, і фотографів.

