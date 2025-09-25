Путешественники, приезжающие на остров Корфу, особенно на своих автомобилях, очень часто злятся, когда попадают в пробки, вызванные необычным греческим правилом, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Какие правила дорожного движения удивляют иностранцев в Греции?

Перед тем как отправляться в путешествие в любую иностранную страну, важно ознакомиться с местными правилами – и они могут изрядно удивить. В частности, туристов постоянно удивляют новые правила дорожного движения в Греции – и одно из них для водителей кажется особенно "раздражающим".

Это правило действует на некоторых маршрутах острова Корфу, и из-за него можно попасть в немалую пробку посреди улицы. И туристка Анджели заявила, что невероятный греческий курорт испытал ее терпение, когда она застряла на светофоре на несколько минут.

Только не Греция, что испытывает мои проблемы с дорожной агрессией,

– подписала она видео.

Во время остановки в пробке Анджели присмотрелась к дорожному знаку, что расположен под светофором. Сверху он подписан на греческом, а ниже – на английском. Оказывается, на немалой части маршрутов острова свет на светофоре меняется каждые семь с половиной минут.

Поэтому если вам не повезет попасть на зеленый свет с первого раза, можно застрять там на 15 минут, или даже больше – и это только на одном перекрестке.

Но даже если длительное время ожидания может раздражать водителей, он выполняет очень важную функцию: многие дороги в Греции очень узкие, и особенно трудно по ним проехать большому транспорту, например автобусам, поэтому для регулирования потока транспорта используется светофор.

