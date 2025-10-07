Исландия – это единственная страна в мире, полностью свободная от надоедливых комаров. В стране их нет вообще – даже несмотря на то, что в соседних странах, например Норвегии, Шотландии и даже Гренландии, на насекомых все еще можно наткнуться, сообщает 24 Канал со ссылкой на Royal Exeminer.

Почему в Исландии нет комаров?

Причина отсутствия этих, казалось бы, вездесущих насекомых остается определенной загадкой даже для ученых. Наиболее вероятное объяснение – это суровый климат Исландии. Островное государство ежегодно переживает длинные, суровые зимы, непредсказуемую погоду весной и осенью с циклами замерзания и оттепели.

И именно эти условия мешают завершаться жизненному циклу комаров – ведь он очень зависит от стабильной среды для условий и развития.

Но есть и еще одна теория – согласно ей, комары еще просто не успели добраться до Исландии. Страна является достаточно изолированной в Северной Атлантике, и ее природные барьеры помогли удерживать москитов на расстоянии.

Впрочем, это не гарантирует, что комаров в Исландии не будет всегда – ведь они известны тем, что легко путешествуют в чемоданах, грузах и даже просто в самолетах. Именно так они добрались до Гавайских островов, где комаров не было до 1862 года, пишет Live Science. На этих островах теперь есть несколько видов комаров – и некоторые из них даже переносят болезни.

Впрочем, даже если комары доберутся до Исландии, риск, что они там также будут распространять вирусы, невысокий – ведь этим насекомым для выживания нужен тропический и субтропический климат.

