Многие туристы, посещающие Тенерифе, хотят не только насладиться белыми пляжами и теплым морем, но и взойти на самую известную достопримечательность острова – гору Тейде, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Какие новые налоги и штрафы появились в Испании?

Жители Тенерифе и в дальнейшем смогут посещать гору Тейде бесплатно – но вот туристам с 1 января придется заплатить за это в соответствии с новым экологическим налогом. Один человек за восхождение на гору должен будет заплатить до 25 евро. Кроме того, на острове вводят также и строгие ограничения по количеству посетителей.

Тейде – это самая высокая вершина во всей Испании и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, поэтому неудивительно, что она притягивает немало туристов. И она стала настолько переполненной, что властям острова приходится думать о том, как балансировать туризм и охрану природы.

Президент Тенерифе Роза Давила заявила, что новые налоги помогут урегулировать давление посетителей, а также обеспечить долгосрочную защиту Национального парка. За день на гору с начала нового года сможет подняться не более, чем 300 альпинистов, и посетителей будут распределять на три временных промежутка с квотой на 100 человек на каждый.

Этот новый налог поможет получать около 650 000 евро ежегодно – и эти деньги направят на содержание и сохранение Национального парка Тейде. Не обошлось также и без внедрения новых штрафов: незаконное восхождение без уплаты налога и предварительного бронирования может привести к штрафу аж в 600 евро.

Что известно о горе Тейде?

Гора Тейде – это вулкан, что в последний раз извергался в 1909 году, пишет Independent. Но несмотря на это, ранее в этом году на острове уже проводили учения на случай возможного извержения. Учения проводили на фоне того, что накануне на глубине одного километра зафиксировали небольшие землетрясения в районе горы.

В ближайшее время извержение вулкана не прогнозируют, и риск есть всегда, и президент Тенерифе отметила, что туристам и местным важно понимать, что они живут "на вулканических островах" и должны быть готовы.

