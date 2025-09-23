Для многих людей, планирующих переехать за границу, именно Испания имеет немало привлекательных черт – в частности, там сравнительно невысокие цены, теплый климат и спокойный, размеренный темп жизни, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Когда лучше всего переезжать в Испанию?

Испания стала популярным выбором для многих иностранцев, что хотят насладиться хорошей жизнью в Европе. Испания имеет немало привлекательных черт, в том числе и в менталитете: здесь отдают приоритет балансу между работой и личной жизнью, а также активному отдыху.

Кроме того, в Испании можно найти вкусную кухню, богатое культурное наследие и относительно доступное жилье. Впрочем, последнее зависит от месяца, когда вы планируете переезд. И есть один, когда это будет иметь наибольший экономический смысл.

Британец Джеймс Смит, много лет проживший в Испании, рекомендует отправляться в страну в сентябре – и на это есть ряд важных причин. Первая из них – цены на аренду в этом месяце резко падают, ведь сезон отпусков подходит к концу, а арендодатели пытаются найти новых арендаторов.

Британец поделился, что видел, как цены на жилье падают на 50% в самом начале месяца – и все из-за того, что путешественники возвращаются домой. И даже добирание в Испанию в сентябре будет значительно дешевле – авиакомпании уменьшают цены в сентябре.

Кроме того, месяц кажется и идеальным временем для обустройства на новом месте – ведь погода уже не такая жаркая, но все еще теплая, и это делает процесс поиска жилья приятным. А для семей с детьми переезд в сентябре дает возможность записать детей в местные школы еще в начале учебного года.

