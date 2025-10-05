Чимало туристів, які відвідують Тенерифе, хочуть не тільки насолодитися білими пляжами та теплим морем, але й зійти на найвідомішу пам'ятку острова – гору Тейде, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Які нові податки і штрафи з'явилися в Іспанії?

Мешканці Тенерифе й надалі зможуть відвідувати гору Тейде безкоштовно – але ось туристам з 1 січня доведеться заплатити за це відповідно до нового екологічного податку. Одна людина за сходження на гору муситиме заплатити до 25 євро. Окрім того, на острові вводять також і суворі обмеження щодо кількості відвідувачів.

Тейде – це найвища вершина в усій Іспанії та об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, тож не дивно, що вона притягує чимало туристів. Та вона стала настільки переповненою, що владі острова доводиться думати про те, як балансувати туризм та охорону природи.

Президентка Тенерифе Роза Давіла заявила, що нові податки допоможуть врегулювати тиск відвідувачів, а також забезпечити довгостроковий захист Національного парку. За день на гору від початку нового року зможе піднятися не більше, ніж 300 альпіністів, і відвідувачів будуть розподіляти на три часові проміжки з квотою на 100 осіб на кожен.

Цей новий податок допоможе отримувати близько 650 000 євро щорічно – і ці гроші спрямують на утримання та збереження Національного парку Тейде. Не обійшлося також і без впровадження нових штрафів: незаконне сходження без сплати податку та попереднього бронювання може призвести до штрафу аж у 600 євро.

Що відомо про гору Тейде?

Гора Тейде – це вулкан, що востаннє вивергався 1909 року, пише Independent. Та попри це, раніше цього року на острові вже проводили навчання на випадок можливого виверження. Навчання проводили на тлі того, що напередодні на глибині одного кілометра зафіксували невеликі землетруси в районі гори.

Найближчим часом виверження вулкана не прогнозують, та ризик є завжди, і президентка Тенерифе наголосила, що туристам та місцевим важливо розуміти, що вони живуть "на вулканічних островах" і мають бути готові.

