Зірка Мішлен – це одна з найпрестижніших відзнак для ресторану, і отримати її – це заповітна мрія для кожного кухаря. Українка побувала в ресторані з зіркою Мішлен та розповіла, у скільки їй обійшлася вечеря там, повідомляє 24 Канал з посиланням на poliifrom.

Скільки коштує вечеря у ресторані з зіркою Мішлен?

Українка, що живе в Італії, поділилася, що ціна за вечерю у відомому ресторані з зіркою Мішлен обійшлася зовсім не так дорого, як вона очікувала. Втім, для того, аби отримати столик, забронювати його потрібно заздалегідь.

Дівчина зробила бронювання за місяць до дати, коли хотіла відвідати ресторан.

Коли прийшли, заклад нас просто здивував. Головна концепція – це вечеря в комірчині. Дуже багато красивих дрібниць, які створюють приємну атмосферу,

– поділилася українка.

Обслуговування у закладі, за її словами, було чудове – про кожну замовлену страву розповідали офіціанти. Попри те, що їжа була "максимально проста", з кожною справою видавалося, наче вона доведена "до кінця".

Попри досить простий вигляд, за словами українки, після страв післясмак залишався ще надовго. Окрім того, поряд з закладом є ще й м'ясний магазин, що працює вже понад 150 років – і саме через це блогерка дуже здивувалася, коли отримала чек.

Ми розраховували, що це вийде мінімум 500 євро. Але за вечерю на п'ятьох людей ми заплатили 240 євро,

– розповіла дівчина.

Що таке зірки Мішлен та як їх отримують?

"Мішленівські зірки" – це формат рейтингу у престижному путівнику Мішлена, що вперше був опублікований 1900 року, пише Unilever Food Solutions. Спершу довідник розповсюджували безкоштовно серед водіїв, що купували шини компанії, і він включав список рекомендованих придорожніх ресторанів.

Втім, зараз зірка Мішлен – це одна з найбільш визначних нагород для закладу. Та отримати її може далеко не кожен ресторан, і це не має нічого спільного ані з творчістю, ані з напруженою працею. Інспектори путівника навідуються лише в кілька обраних міст у кожній країні, і тому навіть найкращі страви і заклади у маленькому містечку не зможуть заробити зірку Мішлен. Окрім того, зірки присуджуються на рік, і після цього інспектори знову переглядають ресторан – саме так можна отримати дві чи три зірки Мішлен.

Втім, це також може призвести і до втрати зірки.

