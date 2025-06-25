Українка переконана, що в Європі немає країни, у якій ти почувався б так само як в Канаді. Про це пише 24 Канал із посиланням на тікток @eight.july.

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Європа чи Канада: куди краще переїхати

Українка зізналася, що Європа здається до України "ближчою і красивішою", але у Канаді їй значно краще.

Вона розповіла, що деякий час після України їй довелося пожити в європейській країні. За її словами, там до неї та її близьких ставилися, "як до чужих".

І, коли настала потреба оплатити візу в Канаду у візовому центрі, то виявилося, що це можна зробити лише карткою країни проживання. Там вона зіткнулася з бюрократичним труднощами цього процесу.

А ось одразу після того, як вона приїхала в Канаду, то змогла і відкрити карту в банку, і придбати автомобіль.

Подорожі в Європі більш доступні, на кожному куті краса і смачна їжа, і близькість до України, бо де б ти не був, не забудеш її. Але у більшості країн Європи іноземець залишається іноземцем, навіть якщо він зробив усе правильно, вивчив ідеально мову, отримав громадянство, влився в культуру, суспільство. Навіть через 20 років життя в європейській країні тебе будуть приймати, поважати і навіть дружити, але ти не будеш "своїм",

– сказала вона.

Вона переконана, що навіть після отримання громадянства європейської країни, до іноземців ставляться як до "гостей" з документами.

У Канаді інакше, бо це країна емігрантів, тут немає своїх. Ти вже свій, бо ти тут живеш,

– сказала вона.

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Українка зазначила, що саме у Канаді вона почувається, як вдома, бо ні разу не відчувала до себе зверхнього відношення. Там "ти такий, як і всі, і можеш дозволити собі те, що і всі".

Звісно, кожна країна має свої недоліки. Нещодавно інша українка розповіла про мінуси Канади, через які вона не хоче залишатися там назавжди.