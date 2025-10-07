Ісландія – це єдина країна у світі, що повністю вільна від надокучливих комарів. У країні їх немає взагалі – навіть попри те, що у сусідніх країнах, як-от Норвегії, Шотландії та навіть Гренландії, на комах все ще можна наштовхнутися, повідомляє 24 Канал з посиланням на Royal Exeminer.

Чому у Ісландії немає комарів?

Причина відсутності цих, здавалося б, всюдисущих комах залишається певною загадкою навіть для вчених. Найбільш ймовірне пояснення – це суворий клімат Ісландії. Острівна держава щороку переживає довгі, суворі зими, непередбачувану погоду навесні та восени з циклами замерзання та відлиги.

І саме ці умови заважають завершуватися життєвому циклу комарів – адже він дуже залежить від стабільного середовища для умов та розвитку.

Але є й ще одна теорія – згідно з нею, комарі ще просто не встигли дістатися до Ісландії. Країна є досить ізольованою у Північній Атлантиці, і її природні бар'єри допомогли втримувати москітів на відстані.

Втім, це не гарантує, що комарів у Ісландії не буде завжди – адже вони відомі тим, що легко подорожують у валізах, вантажах та навіть просто у літаках. Саме так вони дісталися Гавайських островів, де комарів не було до 1862 року, пише Live Science. На цих островах тепер є кілька видів комарів – і деякі з них навіть переносять хвороби.

Втім, навіть якщо комарі дістануться до Ісландії, ризик, що вони там також будуть поширювати віруси, невисокий – адже цим комахам для виживання потрібний тропічний та субтропічний клімат.

