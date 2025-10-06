Згідно з останніми даними, неймовірні 29,2% жителів Монако мають семизначний банківський баланс, повідомляє 24 Канал з посиланням на Diario AS.

Цікаво 5 речей, яких українці не вистачає в Італії: несподіваний список

Скільки мільйонерів живе у Монако?

Монако – це квітучий європейський майданчик для багатіїв та знаменитостей, і це місто-держава є найгустонаселенішим містом на світі, якщо мовиться про кількість мільйонерів на квадратний метр. Причин, чому у Монако так багато мільйонерів, чимало. Країна є справжнім податковим раєм для багатих, а вечірковий спосіб життя та майже постійно тепла погода роблять Монако ідеальним для відпочинку.

У місті проживає близько 38 тисяч людей – а це значить, що для досягнення 29% мільйонерів потрібно тільки 11 000. Окрім того, висока вартість нерухомості, що становить від 53 000 до 100 000 євро за квадратний метр, відлякує людей, що не мають дуже багато грошей.

Ще один незвичний факт про Монако – у місті практично немає бідності, пише Business Insider. Уряд реінвестує доходи від туризму тощо назад у громаду для того, аби покращити якість життя та спонукати заможних туристів повертатися до Монако та купувати там нерухомість.

Попри те, що більшість покращень мають на меті залучення іноземців, місцеві жителі також отримують від цього вигоду.

Чимало мільйонерів проживають також і в Парижі, і у Нью-Йорку. Якщо говорити кількісно, то у американському місті багатіїв значно більше – та все ж вони складають тільки 4,6% від загального населення міста.

Що ще про життя за кордоном слід знати?