Чимало людей подорожують до Туреччини, адже країна відома своїми якісними та відносно недорогими курортами. Але часто туристи не знають про важливі правила, яких потрібно дотримуватися в Туреччині, повідомляє 24 Канал з посиланням на yanaari27.
Що не можна робити в Туреччині?
В Туреччині і туристи, і місцеві мешканці мають дотримуватися певних правил. І деякі заборони точно стануть для українців сюрпризом.
Образи нації, прапору та Ататюрка
Критика Мустафа Кемаля Ататюрка, засновника Турецької Республіки – це не просто поганий тон у Туреччині, але й кримінальний злочин, поділилася українка. Також заборонено спалювати чи псувати у будь-який інший спосіб національний прапор.
Непристойний одяг у мечетях
Якщо хочеться подивитися на історичні мечеті в Туреччині, вдягтися потрібно відповідно. Чоловікам заборонено носити шорти, а жінки мають прикрити ноги, плечі та голову.
Кидати хліб
Викидати хліб у Туреччині – це табу, адже до цього продукту ставляться з великою повагою, навіть до черствого. Хліб вважається символом достатку, і навіть якщо шматочок впаде, його підіймають і цілують. Особливо уважно до хліба ставляться у селах.
Жест "ок"
Звичний для більшості людей жест "окей", коли великий та вказівний палець стуляють разом, в Туреччині вважається дуже грубим та непристойним.
Українка розповіла про заборони в Туреччині: дивіться відео
Вивезення історичних цінностей
Під час покупок на місцевих базарах варто бути обережними – адже будь-які предмети, що мають історичну чи культурну цінність, вивозити без офіційного дозволу не можна.
Навіть якщо ти просто купив стару монету, або ж глиняний глечик на базарі, це може вважатися контрабандою культурної спадщини,
– поділилася українка.
Пити алкоголь на вулиці
Навіть у Стамбулі, відкрита банка пива чи вино в стакані у парку призведуть до штрафу. Пити можна тільки у закладах чи в готелі. Та з алкоголем у Туреччині загалом варто проявити обережність, пише gov.uk. В країні поширене підроблення пляшок брендового алкоголю, а також існує ризик отруєння метанолом від домашнього алкоголю, або ж підробок алкогольних брендів.
Ходити без документів
Закон у Туреччині вимагає, аби кожна людина мала при собі посвідчення особи, і для туристів це зазвичай паспорт з візою чи міграційним штампом.
