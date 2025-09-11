За словами українки, знайти що роботу, що житло в Нідерландах непросто, і якогось універсального "рецепту", який би допоміг, не існує, повідомляє 24 Канал з посиланням на antonyuk_28.

Як шукати житло та роботу у Нідерландах?

Перше, що зауважила українка – це те, що у Європі українці отримують не статус біженця, а тимчасовий захист. І це дуже різні речі, адже тимчасовий захист дає право не тільки жити в країні, але й навчатися та працювати.

По-друге, ніхто ніяк не може вам сказати, куди вам їхати і як вам жити та працювати. Це дуже багато факторів, – поділилася українка.

Вона пояснила, що дати однозначну відповідь на запитання, як знайти житло чи роботу за кордоном, практично неможливо. Всі ці знання набуваються з досвідом, адже всі люди "приїжджають в нікуди" і вже на місці розбираються.

А ось пошуки житла, за словами українки, це вже зовсім інша історія. Знайти житло в Нідерландах дуже непросто – і особливо одразу ж після переїзду з України, коли ще немає роботи. Дуже часто навіть люди, які вже оформили усі документи та працюють, не можуть винайняти житло.

Не шукайте порад, якихось радників, які вам будуть продавати щось – документи, роботу. Такі люди нічого вам не дадуть. Тут нічого не дається,

– додала жінка.

Вона переконана, що все варто робити поступово – спершу приїхати у країну та оформити документи. Після цього варто шукати роботу, а вже тоді – житло.

