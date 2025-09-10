Серед них: безпека на вулицях, високі податки, дорога нерухомість та нюанси з працевлаштуванням. Детальніше про це розповідає 24 Канал, який поспілкувався з українкою Іриною.

Які недоліки життя в Канаді?

Безхатьки та наркомани на вулицях

Це найбільший недолік. В центральних частинах міст пішоходи часто відчувають себе в небезпеці, пересуваючись вулицями. Відомо про безліч випадків крадіжок і вандалізму – вони можуть розбивати автомобілі й пошкоджувати вітрини магазинів.

Тому, за словами українки, багато ресторанів і магазинів мають охорону на входах, щоб забезпечити безпеку клієнтів і персоналу.

Таке враження, що кадри з фільму про апокаліпсис і це зомбі. Страшно одним словом. Я у війну в Україні себе безпечніше почуваю, ніж тут в мирі,

– розповідає Ірина.

Великі податки й дорога нерухомість

У Канаді багато людей жонглюють кількома кредитами й часто працюють на двох роботах, щоб впоратися зі своїми фінансовими зобов'язаннями. Намагаючись заощадити гроші та оплатити рахунки, вони, як правило, обмежують своє дозвілля та подорожі. Такий спосіб життя призвів до того, що їх називають інтровертами.

Я працюю в аптеці й кожна третя людина приходить за антидепресантами, можу зробити висновок, що люди нещасливі тут,

– підкреслює дівчина.

Окрема історія з податками. Особи з нижчими доходами отримують додаткову фінансову підтримку, сплачуючи в середньому 30% податків. Однак ті, хто має вищі доходи, стикаються з високими податковими ставками, які можуть сягати від 40% до 55%. Тому в результаті чистий дохід є набагато меншим.



Українка розповіла про податки в Канаді / Ілюстративне фото Unpslash

Крім того, володіння нерухомістю тягне за собою додаткові витрати, включаючи державні податки на купівлю нерухомості, щорічні податки на землю та різні інші квитанції.

Сертифікація та зв'язки для роботи

Кваліфіковані працівники, які переїжджають з України до Канади, можуть зіткнутися зі значними перешкодами при працевлаштуванні у своїй галузі. Багато професій у Канаді вимагають спеціальної сертифікації, тому новоприбулим доводиться складати низку іспитів, щоб претендувати на посади.

Дуже легко знайти роботу таку, як в супермаркетах, але вони часто не оплачуються добре. І ти з офісу переходиш в миття підлоги або різання м'яса. Це так образно сказано,

– каже дівчина.

За її словами, отримання гарної посади в Канаді часто залежить від наявності зв'язків, а не лише від кваліфікації. Багато вакансій заповнюються завдяки особистим рекомендаціям.

В країні існує практика, коли працівники надсилають електронні листи своїм знайомим, шукаючи рекомендації для потенційних кандидатів. Ті, кого рекомендують, зазвичай проходять співбесіду раніше за інших, а вакансії, які залишаються незаповненими, виставляють в онлайн.

