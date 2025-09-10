Среди них: безопасность на улицах, высокие налоги, дорогая недвижимость и нюансы с трудоустройством. Подробнее об этом рассказывает 24 Канал, который пообщался с украинкой Ириной.
Читайте также "Город выглядит, как кадр из зомби-апокалипсиса": украинка рассказала, почему покинула Норвегию
Какие недостатки жизни в Канаде?
- Бездомные и наркоманы на улицах
Это самый большой недостаток. В центральных частях городов пешеходы часто чувствуют себя в опасности, передвигаясь по улицам. Известно о множестве случаев краж и вандализма – они могут разбивать автомобили и повреждать витрины магазинов.
Поэтому, по словам украинки, многие рестораны и магазины имеют охрану на входах, чтобы обеспечить безопасность клиентов и персонала.
Такое впечатление, что кадры из фильма про апокалипсис и это зомби. Страшно одним словом. Я в войну в Украине себя безопаснее чувствую, чем здесь в мире,
– рассказывает Ирина.
- Большие налоги и дорогая недвижимость
В Канаде многие люди жонглируют несколькими кредитами и часто работают на двух работах, чтобы справиться со своими финансовыми обязательствами. Пытаясь сэкономить деньги и оплатить счета, они, как правило, ограничивают свой досуг и путешествия. Такой образ жизни привел к тому, что их называют интровертами.
Я работаю в аптеке и каждый третий человек приходит за антидепрессантами, могу сделать вывод, что люди несчастливы здесь,
– подчеркивает девушка.
Отдельная история с налогами. Лица с более низкими доходами получают дополнительную финансовую поддержку, платя в среднем 30% налогов. Однако те, кто имеет высокие доходы, сталкиваются с высокими налоговыми ставками, которые могут достигать от 40% до 55%. Поэтому в результате чистый доход намного меньше.
Украинка рассказала о налогах в Канаде / Иллюстративное фото Unpslash
Кроме того, владение недвижимостью влечет за собой дополнительные расходы, включая государственные налоги на покупку недвижимости, ежегодные налоги на землю и различные другие квитанции.
- Сертификация и связи для работы
Квалифицированные работники, которые переезжают из Украины в Канаду, могут столкнуться со значительными препятствиями при трудоустройстве в своей отрасли. Многие профессии в Канаде требуют специальной сертификации, поэтому новоприбывшим приходится сдавать ряд экзаменов, чтобы претендовать на должности.
Очень легко найти работу такую, как в супермаркетах, но они часто не оплачиваются хорошо. И ты из офиса переходишь в мытье полов или резку мяса. Это так образно сказано,
– говорит девушка.
По ее словам, получение хорошей должности в Канаде часто зависит от наличия связей, а не только от квалификации. Многие вакансии заполняются благодаря личным рекомендациям.
В стране существует практика, когда работники присылают электронные письма своим знакомым, ища рекомендации для потенциальных кандидатов. Те, кого рекомендуют, обычно проходят собеседование раньше других, а вакансии, которые остаются незаполненными, выставляют в онлайн.
Что надо знать о жизни в Канаде?
- В первую очередь – большинству путешественников, которые летят в Канаду, нужна виза. И украинцам, в том числе. Людей, которым канадская виза не нужна, значительно меньше.
- Очевидно, что многие украинцы, которые переехали за границу, сталкиваются с различными проблемами в новых странах. Ранее одна украинка рассказала о том, что, по ее мнению, является самым существенным недостатком жизни в Канаде.
- Несмотря на это, также указывают на многочисленные преимущества. Прожив и в Европе, и в Канаде, украинка отметила разительный контраст. По ее словам, в Канаде люди часто могут чувствовать себя как дома, в то время, как в европейских странах их, как правило, всегда воспринимают как "гостей".