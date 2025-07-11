Вона зауважила, що мінуси є у кожній країні, але це явище в Канаді її дуже здивувало. Про це пише 24 Канал із посиланням на тікток @barbie.mood4.

Дивіться також "У цих туфлях можна втекти з весілля?": інтерв'ю з українкою в Канаді, яка працює у взуттєвому

Українка про мінус Канади

Дівчина розповіла, що у Канаді дуже багато безхатьків, і всі вони розташовані в центрі міста.

Тобто коли в Україні вони розкидані по всій території, тут вони знаходяться саме на одних вулицях. Люди тут і сплять, і їдять, і випрошують гроші, і жити десь трішечки далі їм взагалі не вигідно. Бо в центрі міста багато людей, які завжди можуть купити їм кави, щось смачненького поїсти, дадуть трошки грошей, далі влада видасть трошки їм наркотиків і все необхідне,

– сказала вона.

Вона заявила, що перший час її дуже лякало те, що багато з тих людей виглядали "трошки неадекватними". Але згодом вона звикла і перестала звертати на це увагу.

Українка про "мінус" Канади: дивіться відео

До речі, інша українка теж назвала це явище одним із головним "мінусів Канади". Вона пояснила, що у більшості випадків безхатьки неагресивні та не становлять загрози, але вони "дуже часто кричать і матюкаються на людей".