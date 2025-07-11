Вона зауважила, що мінуси є у кожній країні, але це явище в Канаді її дуже здивувало. Про це пише 24 Канал із посиланням на тікток @barbie.mood4.
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Українка про мінус Канади
Дівчина розповіла, що у Канаді дуже багато безхатьків, і всі вони розташовані в центрі міста.
Тобто коли в Україні вони розкидані по всій території, тут вони знаходяться саме на одних вулицях. Люди тут і сплять, і їдять, і випрошують гроші, і жити десь трішечки далі їм взагалі не вигідно. Бо в центрі міста багато людей, які завжди можуть купити їм кави, щось смачненького поїсти, дадуть трошки грошей, далі влада видасть трошки їм наркотиків і все необхідне,
– сказала вона.
Вона заявила, що перший час її дуже лякало те, що багато з тих людей виглядали "трошки неадекватними". Але згодом вона звикла і перестала звертати на це увагу.
Українка про "мінус" Канади: дивіться відео
До речі, інша українка теж назвала це явище одним із головним "мінусів Канади". Вона пояснила, що у більшості випадків безхатьки неагресивні та не становлять загрози, але вони "дуже часто кричать і матюкаються на людей".