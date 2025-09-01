Санкції для осіб, які не відвідують обов'язкові зустрічі в центрах зайнятості, зростуть з 10% до 30%. До чого готуватися безробітним українським біженцям, розповідає 24 Канал з посиланням на Bild.
Читайте також Вето президента Польщі на допомогу українцям: посольство пояснило, що це означає
Кого з українців Німеччина може позбавити виплат?
Міністерство праці Німеччини оголосило про замороження соціальних виплат на 2026 рік. Воно торкнеться приблизно 5,6 мільйона одержувачів, зокрема значну кількість українських мігрантів.
Які виплати можна отримати в Німеччині?
За даними міністерства, для самотньої людини стандартна виплата залишатиметься на рівні 563 євро на місяць. Для дітей передбачені диференційовані ставки, зокрема:
– 357 євро (17 234 гривень) для віку 0 – 6 років;
– 390 євро (18 827 гривень) – 7 – 14 років;
– 471 євро (22 737 гривень) – 15 – 18 років.
Водночас міністр праці Бербель Бас оголосив пропозицію щодо посилення санкцій проти осіб, які не співпрацюють з центрами зайнятості. Згідно з новими заходами, особам, які пропускають обов'язкові зустрічі, виплати можуть бути зменшені на 30%.
Крім того, ті, хто відмовляється від пропозицій роботи, можуть зіткнутися з повним призупиненням виплат.
Ми пропонуємо людям більшу підтримку на шляху до роботи, але тим, хто не співпрацює, ми значно ускладнимо це,
– заявила вона.
Це стосується українських безробітних, які отримують соціальну допомогу в Німеччині. Нове рішення набуде чинності після схвалення Кабінетом Міністрів 10 вересня. Примітно, що ця зміна не потребуватиме схвалення Бундестагу.
Слід додати, що коригування соціальних виплат відбувається на тлі зниження інфляції та перегляду стандартних ставок.
Що відомо про скорочення виплат у Німеччині?
У Німеччині понад третина працевлаштованих осіб із захищеним статусом – українці. Станом на початок 2025 року країна повідомляла, що 299 670 осіб, які мають українське громадянство, були зайняті на ринку праці.
Так, рівень зайнятості українців у Німеччині становить трохи більше ніж 33%. Цей показник дещо нижчий, ніж у сусідніх країнах, які з 2022 року прийняли значну кількість біженців.
Водночас кількість осіб віком від 15 до 65 років, які отримують соціальну допомогу Bürgergeld, сягнула 497 210. Ця цифра включає 317 250 жінок і 179 970 чоловіків. Допомога доступна лише громадянам Німеччини та українцям, які мають статус захисту.
На тлі таких цифр прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер закликав скасувати виплату соціальної допомоги Bürgergeld. На його думку, наявність виплат може стримувати багатьох українців від активного пошуку роботи в Німеччині.