Але зараз настрої дещо змінюються й, наприклад, прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер закликав скасувати виплату соціальної допомоги Bürgergeld. Подробицями заяви ділиться 24 Канал з посиланням на ZDF.

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Чому у Баварії можуть скасувати виплати біженцям?

Bürgergeld – це соціальна допомога, призначена для підтримки осіб, які шукають роботу або не мають достатнього доходу, щоб утримувати себе.

Зьодер наголосив на необхідності вжити заходів для того, щоб українські біженці більше не могли претендувати на цю фінансову підтримку. Він висловив переконання, що наявність соціальних виплат може стримувати багатьох українців від активного пошуку роботи в Німеччині.

Ось чому у нас так мало працівників з України, хоча вони мають хорошу освіту,

– сказав прем'єр-міністр Баварії.

При цьому дані за травень 2025 року вказують на те, що рівень зайнятості громадян України в Німеччині сягнув 34,9%. І показники продовжують зростати.

Зауважимо, раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц теж заявив, що Німеччина посилить правила отримання соцдопомоги.