Мовиться про програму Bürgergeld, що покликана підтримати людей, які шукають роботу, або тих, чий дохід не дозволяє задовольнити базові потреби. Про це пише 24 Канал з посиланням на DW, яке цитує канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

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Хто зможе отримувати соцдопомогу в Німеччині?

У своїй нещодавній заяві Мерц підтвердив, що фінансова допомога і надалі буде доступною для осіб, які дійсно її потребують, за умови, що ті виконують свої зобов'язання.

Люди, які можуть працювати, мають працювати,

– наголосив він.

Як повідомляється, уряд вивчає різні стратегії скорочення витрат, які можуть включати обмеження виплат на житло або перегляд розміру житлової площі, яку винаймають отримувачі допомоги.

Раніше стало відомо, що у Німеччині стрімко зростає кількість безхатьків – серед них чимало українців.

Що ще зміниться?

З 2026 року Німеччина має намір здійснити поступовий перехід до нової системи економічної підтримки – від підходу "гроші для громадян" до моделі базового доходу. Ця ініціатива має на меті надавати фінансову допомогу лише тим, хто її справді потребує.

Водночас урядовці наголосили на важливості надання підтримки особам, які несподівано втратили роботу, що сприятиме їхній швидкій реінтеграції на ринку праці. Але для тих, хто може працювати, але уникає цього або підробляє неофіційно, правила мають стати жорсткішими.