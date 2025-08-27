На тлі подій Посольство України в Польщі оприлюднило роз'яснення. Про це пише 24 Канал з посиланням на Facebook відомства.

Як відреагувало посольство України на вето Навроцького?

У посольстві повідомили, що чинний спеціальний закон діє до 30 вересня 2025 року. Водночас Рада Європейського Союзу ще раніше продовжила режим тимчасового захисту для українців до 4 березня 2027 року, який діє і на території Польщі.

Рекомендуємо громадянам України утриматися від поспішних рішень, зокрема щодо зміни правового статусу в Польщі. Кожна індивідуальна ситуація потребує окремої консультації з юристом для комплексного аналізу можливих правових варіантів,

– наголосили у відомстві.

У своїй заяві дипломатична установа підкреслила, що рішення, ухвалені Радою ЄС, є обов'язковими для всіх країн-членів, а їхнє виконання гарантується національним законодавством.

Посольство також пообіцяло уважно стежити за розвитком подій і своєчасно інформувати громадян про всі офіційні рішення.

Вето на соцдопомогу українцям у Польщі: подробиці