На тлі подій Посольство України в Польщі оприлюднило роз'яснення. Про це пише 24 Канал з посиланням на Facebook відомства.
Як відреагувало посольство України на вето Навроцького?
У посольстві повідомили, що чинний спеціальний закон діє до 30 вересня 2025 року. Водночас Рада Європейського Союзу ще раніше продовжила режим тимчасового захисту для українців до 4 березня 2027 року, який діє і на території Польщі.
Рекомендуємо громадянам України утриматися від поспішних рішень, зокрема щодо зміни правового статусу в Польщі. Кожна індивідуальна ситуація потребує окремої консультації з юристом для комплексного аналізу можливих правових варіантів,
– наголосили у відомстві.
У своїй заяві дипломатична установа підкреслила, що рішення, ухвалені Радою ЄС, є обов'язковими для всіх країн-членів, а їхнє виконання гарантується національним законодавством.
Посольство також пообіцяло уважно стежити за розвитком подій і своєчасно інформувати громадян про всі офіційні рішення.
Вето на соцдопомогу українцям у Польщі: подробиці
- 25 серпня президент Польщі Кароль Навроцький застосував право вето проти схваленого Сеймом законопроєкту, який передбачав соціальну підтримку для громадян України.
- В результаті цього рішення програма "800+" та безплатні медичні послуги тепер будуть поширюватися лише на працевлаштованих українців.
- Того ж дня президент Польщі запропонував законодавчу ініціативу, яка класифікує символіку ОУН-УПА поряд із символами нацизму і комунізму, з метою зупинити "бандерівщину".
- Тим часом уряд Польщі готує альтернативний законопроєкт про обмеження допомоги українцям.